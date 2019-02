VIDEO - Hamidou Kassé:" La gestion du pétrole et du gaz sera transparente" Le chef du pôle communication de la Présidence de la République a tenu à rassurer les Sénégalais sur la bonne gestion des ressources qui seront tirées de l'exploitation du Pétrole et du Gaz. Selon Hamidou Kassé, le Président Macky Sall a réaffirmé que le pétrole n'est pas une rente et que les ressources pétrolières et gazières vont servir à booster d'autres secteurs de l'économie.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Février 2019 à 18:13



