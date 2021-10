VIDEO/ Honorable Matar Diop, Haut Conseiller: « Les activistes d’aujourd’hui, ne sont pas des références… à Touba, on a eu un problème de choix » L’émission JOKKO de Leral TV a reçu ce jeudi, l’Honorable Matar Diop, Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, et par ailleurs responsable politique APR. Face au journaliste El Hadji Fallou Khouma, le Président de la Commission Santé et les affaires sociales du HCCT, après avoir précisé le rôle et l’importance de l’Institution, évoquera plusieurs questions, relatives à l’actualité nationale, telles que l’affaire des trafics de passeports diplomatiques, l’arrestation des activistes. Mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké, Matar Diop a abordé les questions politiques, liées à la ville sainte de Touba. L’Honorable a évoqué les causes des défaites récurrentes du Président Macky Sall à Touba Mosquée et sa propre candidature au Conseil départemental. Suivez...

