Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Ibou, producteur "Idoles": "Ki sathie série bi dougeul ko Youtube baloumako" Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 14:12 | | 0 commentaire(s)| Ibou Guèye s’est dévoilé au grand public, plus précisément aux fans de la série "Idoles". Dans cet entretien, le producteur de la série sénégalaise apporte des précisions sur les rumeurs qui frustrent les téléspectateurs.

Succès

La série Idoles figure parmi les trois (3) séries les plus suivies au Sénégal. Grâce au contenu et au professionnalisme des acteurs, cette production a connu un véritable succès.



Reproche

Mais, ces temps-ci, la non-diffusion de la saison 7 frustre les téléspectateurs. Ce produit de Even prod, qui n’a jamais été critiqué auparavant, traverse des jours sombres sur les réseaux sociaux. Les fans reprochent à Even Prod la vente de la série sur l’application de Orange.



Réaction

Comprenant la colère des téléspectateurs, Ibou Guèye revient sur les faits et donne sa version des choses, notamment sur le départ de Chérif Maal, sans oublier celui qui a «volé» la série pour le diffuser sur Youtube.









Regardez !





Accueil Envoyer à un ami Partager