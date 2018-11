VIDEO - Idrissa Seck retrouve son oncle Serigne Mbaye Sy Mansour et liste les maux du Sénégal Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck s’est prononcé sur l'actualité aujourd’hui à Tivaouane et a listé ce qu’il pense être des problèmes du Sénégal, lors de sa visite dans la ville sainte. Sans entrer dans les détails, Idrissa Seck évoque les problèmes de la Justice, du fichier électoral et fait part de son sentiment sur la recommandation des Nations-Unies quant à l'affaire Karim Wade.

