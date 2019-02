VIDEO - Idy à Macky Sall: "On ne gouverne pas par la force et le niangal" Le Président de Rewmi dénonce l'usage de la force et de la justice par Macky Sall pour combattre des adversaires politiques. Selon Idy, on ne gouverne pas par la force et le niangal. Idrissa Seck a aussi dénoncé la mauvaise politique agricole du Président sortant, Macky Sall.

