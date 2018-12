VIDEO - Il n'y a que Trump pour faire une remarque pareille à un enfant le soir de Noël

ÉTATS-UNIS - En cette fin d'année, il est décidément chafouin. Empêtré dans un nouveau "shutdown" et particulièrement taquin à l'égard de ses contradicteurs, Donald Trump a encore fait fort, ce lundi 24 décembre au soir.



Comme il est de coutume outre-Atlantique depuis le milieu des années 1950, le président des États-Unis a prêté main forte à l'armée de son pays et à quelques centaines de bénévoles, pour répondre aux appels de milliers d'enfants qui suivent la tournée de distribution de cadeaux du père Noël.



Depuis la Maison-Blanche et en compagnie de son épouse Melania, Donald Trump a ainsi plaisanté par téléphone avec des bambins. Parmi lesquels un certain Coleman, dont l'échange avec le président a d'ores et déjà beaucoup fait parler.



Premier enfant à avoir le président Trump au bout du fil, Coleman s'est vu demander par le milliardaire quel âge il avait, et s'il avait été sage. Mais surtout, le président des États-Unis a conclu sa série de questions par une phrase ubuesque, qui aurait paru parodique si elle n'avait pas été filmée par les caméras de la presse;



"Tu crois encore au Père Noël? Parce qu'à sept ans, c'est rare, hein!", lui a lancé Donald Trump, provoquant instantanément des trombes de messages outrés sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s'insurgeant contre le manque de tact du président auprès du bambin. Une chose est sûre: Coleman se souviendra de son appel à Donald Trump.















Huffington Post