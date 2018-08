VIDEO - Intox : le "migrant africain" qui atterrit aux Etats-Unis accroché à l'aile d'un avion, est en fait américain

Le 26 juillet dernier, les images d'un migrant africain ont fait le tour des réseaux sociaux. Photos et vidéos à l'appui, on découvre l'arrivée d'un homme sur le sol américain, agrippé à l'aile d'un avion.



L'information semble incroyable et pourtant elle est totalement fausse ! Les sites qui l'ont relayée se sont fait avoir par le Journal des insolites. Ce média en ligne précise pourtant bien dans son "À propos" qu'il s'agit un site divertissement et de satire, à l'image du Gorafi. D'où l'utilité de bien vérifier ses sources !



De vraies images...complètement sorties de leur contexte !



Les images partagées sont pour la plupart véridiques, sauf qu'elles ne montrent pas l'aventure d'un migrant africain. L'homme que l'on aperçoit accroché à l'aile de l'avion est en fait un américain qui s'est introduit illégalement sur la piste d'atterrissage d'un aéroport à Atlanta en juin dernier. L'information était alors partagée par l'agence Reuters.



Empêchant l'avion de décoller, l'homme s'est aussitôt fait arrêter par la police que l'on voit arriver sur une vidéo. Jugé dès le lendemain, ce jeune de 19 ans a écopé de 18 000 dollars d'amende pour sa bêtise (soit environ 15 350 euros).













Gentside