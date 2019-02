VIDEO - Issa Sall promet de réhabiliter le port de Kaolack et des Trains express régionaux A Kaolack où il était hier dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat du Parti pour l'unité et le rassemblement (PUR) a minimisé les réalisations du président sortant Macky Sall, au cours de son mandat en cours. Ainsi, Issa Sall a promis de réhabiliter le port de la capitale du Saloum et de développer les chemins de fer. Il a également promis des Trains Express Régionaux et un métro qui seront alimentés par l'électricité.

