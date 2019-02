VIDEO - Kaolack : Idrissa Seck décline les 3 axes majeurs de son programme Le président de la coalition "Idy 2019" était hier mardi, dans la capitale du Saloum pour battre campagne. Accueilli chaleureusement par les populations et dopé par l'arrivée de ses deux nouveaux alliés en l'occurrence Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye, Idrisssa Seck a décliné son programme axé sur 3 axes majeurs pour le développement du centre du pays. Il a promis de mettre fin aux tracasseries dans le monde du transport, mais aussi aux problèmes de bons impayés qui ressurgissent à chaque campagne arachidière. Dans ce fief de la confrérie "Niassène, le leader de Rewmi veut également renforcer la diplomatie sénégalaise avec le Nigéria, s'il est élu au soir du scrutin présidentiel du 24 février prochain.

