VIDEO - Kaolack: Le Gouverneur invite à bâtir un Sénégal de rêve, sans violence.. Grande a été la joie du Gouverneur de kaolack au terme du défilé civil et militaire. Alhassane Sall puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est félicité de la posture de l'armée tout en magnifiant l'engagement sans faille de cette dernière pour assurer la sécurité du pays et des citoyens. Par ailleurs, il a invité les Sénégalais à bannir la violence et cultiver la Paix, pour asseoir le développement durable de notre jeune nation.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos