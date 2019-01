VIDEO - Keur-Gui à Me Aissata Tall Sall : "S'allier avec Macky Sall est un suicide politique" Dans cet extrait de l'émission 12 mn Chrono de Leral Tv, Thiat et Kilifeu du groupe Keur-Gui ont mis en garde la présidente du mouvement "Osez l'avenir", Me Aissata Tall Sall, quant à une quelconque alliance avec le chef de l'Etat Macky Sall, pour la Présidentielle du 24 février prochain.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 16:56 | | 0 commentaire(s)|



