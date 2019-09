VIDEO- L’archevêque de Dakar et le Khalife des Mourides se félicitent de la qualité de leurs relations L’archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiay a rendu visite ce mercredi au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui séjourne depuis dimanche à Dakar pour les besoins de l’inauguration de la mosquée Massalikul Djinane. Le chef de l’église Catholique s’est félicité de la qualité des rapports entre leurs deux communautés et a sollicité des prières pour le renforcement de cette cohésion. S’exprimant son tour, le Patriarche du Mouridisme a vivement félicité et encouragé son hôte pour son dévouement en faveur de cette cohésion.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019



