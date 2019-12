VIDEO – « LI YAKOU SI REWMI BARINA, DOU SENELEC REK » Serigne Babacar Sy Mansour réagit à l’actualité: Au delà de la SENELEC, plusieurs phénomènes sont à redresser dans ce pays Remerciant l’administration et tous ceux qui ont contribué à la réussite du Gamou annuel de Saint-Louis qui s’est tenu ce vendredi 27 décembre 2019, le khalif General des Tidianes n’a pas manqué de formuler des prières à l’endroit de la SENELEC pour la réussite de sa mission, dans l’intérêt de tous les citoyens sénégalais. Pour le Khalif, les difficultés de la Senelec ne datent pas d’aujourd’hui, malgré la baisse des coupures intempestives, il reste encore beaucoup d’efforts à faire pour redresser la Senelec, non sans rappeler qu’il existe dans ce pays d’autres phénomènes encore très graves, à prendre en charge dans le lot des choses à redresser dans ce pays. Extrait



