VIDEO/ La Brigade de Recherches retrouve le Minibus de la Sen Tv, volé Le minibus de la Sen Tv, volé il y a deux jours a été retrouvé à Thiès par la Brigade des Recherches. Aux dernières nouvelles, le voleur et son réceleur ont été arrêtés. Ces derniers, avaient ourdi un plan machiavélique pour effacer la tracabilité du véhicule volé.

Après avoir incendié un autre minibus de même modèle, non loin des locaux de la Sen TV, ils voulaient faire croire que c’est le véhicule volé qui a pris feu et réduit en cendre.



Malheureusement, la finesse d’esprit des enquêteurs a permis de détecter les failles du « deal ».



