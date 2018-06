VIDEO - La Mecque : un Français se suicide en sautant du haut de la Grande Mosquée SUICIDE - Un jeune Français a sauté du sommet de la Grande Mosquée, dans la ville sainte de La Mecque, en Arabie Saoudite. Le suicide, qui a eu lieu dans la soirée du vendredi 8 juin, a été filmé par des pèlerins.





Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juin 2018 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Il est 21h20 (20h20 en France). Des milliers de fidèles prient à l’intérieur de la Grande Mosquée, au cœur de la Mecque, haut lieu de pèlerinage musulman.



Soudain, un homme se jette du sommet, en enjambant une balustrade située en-dessous du dôme. Un suicide immortalisé par des fidèles qui filmaient la prière. Les images – choquantes – ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscité une vive émotion aux quatre coins de la planète.

La police, cité par de nombreux médias locaux et par l’agence de presse officielle Spa, a confirmé le suicide d’un "ressortissant étranger", et indiqué l'ouverture d'une enquête. "Il est mort sur le coup", "le corps a été transporté à l'hôpital en attendant les résultats de l'enquête pour connaître l'identité de la victime, les raisons de son acte et comprendre comment il a pu le commettre malgré l'existence d'une clôture métallique de protection installée autour du toit", a-t-elle ajouté. Sa chute n’a pas fait d’autres victimes.



Contacté par LCI, le quai d'Orsay a confirmé que la victime était française. L'information avait été relayée par des médias locaux ainsi que par le chercheur Romain Caillet, spécialiste des questions islamistes et qui a eu accès au certificat de décès.





