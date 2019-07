Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO-La soirée mouvementée de Lionel Messi à Ibiza Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| De sortie en discothèque à Ibiza avec plusieurs coéquipiers, Lionel Messi a dû être exfiltré de l’établissement après un incident avec un supporter.





L’Argentin profite de ses dernières heures de vacances avant la reprise des entraînements avec le Barça. Accompagné de plusieurs coéquipiers (Jordi Alba, Suarez) mais aussi Cesc Fabregas et leurs compagnes, La Pulga a fait la fiesta dans l’une des célèbres discothèques de l’île des Baléares. Comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, il s’est déhanché avec sa femme Antonella Rocuzzo sur la musique du chanteur portoricain Ozuna.

La soirée se déroulait normalement jusqu’à ce qu’un fan ivre ne vienne provoquer la star du Barça et ne veuille en venir aux mains, sans raison apparente. Heureusement, la sécurité est très vite intervenue pour éjecter l’individu. Le joueur du Barça a lui été escorté, ce qui a provoqué une certaine agitation.



La soirée a donc pris fin de manière prématurée pour Messi, qui passait pourtant du bon temps avec ses amis. Plusieurs vidéos de l’incident et de la soirée circulent sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous).



Mardi, la star argentine est attendue au Camp Nou pour la reprise des entraînements. Les Blaugranas sont de retour de leur tournée au Japon. Le 4 août prochain, ils seront opposés à Arsenal dans le cadre du trophée Joan Gamper.





7sur7



