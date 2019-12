VIDEO - La vie de luxe du fils de Christiano Ronaldo ?

À 9 ans seulement, il marche déjà sur les pas de son célèbre père Cristiano Ronaldo et fait preuve d‘un talent prometteur dans le football. D’ailleurs, tout comme son papa Cristiano Ronaldo, il semble lui aussi destiné à embrasser une carrière de footballeur professionnel à l’avenir.

Celui dont nous sommes en train de parler, c’est Cristiano Ronaldo Jr, le fils du footballeur portugais Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, sur qui tous les projecteurs sont braqués depuis sa naissance et jusqu’à nos jours ! Voulez-vous savoir qui est « Cristianinho », comment est née sa passion pour le football et surtout, comment il mène sa vie au quotidien aux côtés de son illustre père ?