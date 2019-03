VIDEO: Latmingué: Les militants de BBY réclament au Maire, les fonds de campagne Les retrouvailles entre apéristes à Latmingué ne sont pas pour demain. En effet, les fonds de campagne divisent les partisans du Président Macky Sall. Ces militants accusent le Maire d'avoir encaissé et disparu avec l'argent destiné à financer la campagne au niveau local. Selon Diouly Ndaw, il a fallu l'intervention de Diène Farba Sarr et compagnie pour éviter un vote-sanction.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos