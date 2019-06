VIDEO - Le bateau-hôpital Africa Mercy sera à Dakar en août 2019

Le navire-hôpital Africa Mercy, qui intervient le long des côtes africaines, est attendu à Dakar le 15 août prochain pour une durée de 10 mois. Avec à son bord 400 volontaires, des chirurgiens, des infirmières, des mécaniciens, des marins et d’autres spécialistes, ce navire accueille chaque année des milliers de malades en attente de chirurgie.



Selon une étude récente, cinq milliards d’êtres humains n’ont pas un accès suffisant à des soins chirurgicaux essentiels. Une étude Global Surgery 2030, montre qu’en Afrique de l’Ouest et sub-saharienne, ce sont 93% des personnes qui sont privées de soins chirurgicaux. On y compte en moyenne deux médecins pour 10 000 habitants, contre 32 en Europe, selon l’Organisation mondiale de la santé. L’espérance de vie n’y est que de 52 ans, contre 74 en Europe. Depuis 1978, Mercy Ships collabore avec les gouvernements et l’OMS pour contribuer à répondre à ce défi.



L’objectif des navires-hôpitaux de l'ONG Mercy Ships est non seulement de répondre aux besoins chirurgicaux immédiats de la population, mais également de proposer des programmes de formation médicale et de rénovations d’infrastructures sanitaires, dans le but d’améliorer les systèmes de santé des pays visités.



Mercy Ships se rend toujours dans un pays sur invitation du gouvernement: avant l’arrivée du navire, l'ONG collabore avec le ministère de la Santé pour définir les besoins et l’ampleur de l’aide qu'elle est en mesure d’apporter pour améliorer le système de santé. Elle réalise tout cela grâce à ses donateurs.



L'Africa Mercy, de 152 mètres de long, est donc attendu dans le port de Dakar en août prochain. Les équipes espèrent réaliser entre 3 000 et 4 000 interventions chirurgicales lors des dix mois de la mission. L'ONG apporte gratuitement des soins de santé dans les domaines de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la chirurgie et des soins dentaires.



Le Navire de l'Espoir dispose d’un personnel de 400 bénévoles qui viennent de 40 pays différents avec 5 blocs opératoires, 82 lits, un scanner, un équipement complet pour les radios à rayon-X ainsi qu’un laboratoire.



En 40 ans d'existence, Mercy Ships a réalisé 100 000 interventions chirurgicales, pour traiter des maladies telles que des tumeurs, des brûlures, des fentes labiales (bec de lièvre), des malformations orthopédiques (voir vidéo ci-dessous), des cataractes…













