VIDEO - Le message fort de Lamine Ndiaye aux jeunes acteurs : "Il faut..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Lamine Ndiaye invite les jeunes comédiens et acteurs à s'armer de patience afin de hisser le cinéma et le théâtre sénégalais de l'avant. Le doyen a insisté également sur la recherche. D'après lui, il y a trop de failles dans les téléfilms, et il est temps d'y remédier.