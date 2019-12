VIDÉO – Le sosie de Michael Jackson sommé de passer un test ADN

La ressemblance est si troublante qu’elle a fini par abuser jusqu’aux plus fanatiques des admirateurs de Michael Jackson. L’Espagnol Sergio Cortes, qui donne depuis des années des shows en tous points identiques à ceux du feu roi de la pop, vient d’être sommé de se soumettre à un test ADN par une poignée de fans, souhaitant ainsi se persuader que le chanteur américain n’est pas mort le 25 juin 2009 à Los Angeles.



Il faut admettre que Sergio Cortes fait tout, et de façon assez professionnelle, pour entretenir la méprise. Imitateur parfait du créateur de Thriller, il bouge, il danse, il copie les mimiques de son modèle d’une manière si parfaite qu’il pourrait faire croire aux plus incrédules à une forme de résurrection. Ce troublant mimétisme n’est pas nouveau mais une récente vidéo publiée par Cortes sur Facebook, invitant les inconditionnels de la geste du roi de la pop à venir assister à sa prestation «jacksonesque» à Pattaya en Thaïlande, a de nouveau ravivé l’idée nauséabonde d’un Michael Jackson toujours vivant.