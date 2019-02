VIDEO - Louga: La population de Nguer Malal promet de réélire Macky Sall et expose ses doléances Lors de l’ouverture de la campagne électorale le dimanche 3 février à Gouye Mbeut, dans la commune de Nguér Malal, département de la région de Louga, le maire Samba Kanté a rassemblé la population qui lui promis une victoire éclatante du président sortant Macky Sall au soir du 24 février prochain. Profitant également de la rencontre, les populations ont réclamé un forage pour une alimentation en eau du lac de Guiers et une route goudronnée reliant Gouye Mbeut à Keur Madiallé .

