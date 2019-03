VIDEO - Macky Sall : «Mon prochain mandat est consacré aux femmes » IGFM-Le président de la République Macky Sall a réaffirmé, ce vendredi, sa volonté «d’œuvrer avec toute la détermination requise pour l’éradication de toutes les formes de discriminations des femmes» au Sénégal, d’accroitre les compétences des femmes, mais également de favoriser leurs accès au financement.

« Le 08 Mars n’est pas qu’un simple rituel. C’est également un moment de réflexion, d’évaluation, mais surtout de perspectives dans la longue bataille pour l’égalité des genres. Je réaffirme ma volonté d’œuvrer avec toute la détermination requise pour l’éradication de toutes les formes de discriminations des femmes», a déclaré Macky Sall lors de la cérémonie d’ouverture de la journée internationale des droits de la femme.



Le chef de l’Etat a également promis que son prochain mandat, qui débute le mois prochain, sera principalement consacré aux jeunes et aux femmes. «On consacrera davantage de droits et de protections aux femmes. Ce sera un mandat essentiellement orienté vers l’autonomisation des femmes. Il s’agit d’une conviction, car j’ai inscrit au cœur de ma politique la lutte contre les inégalités et les injustices sociales», a dit le chef de l’Etat.



Sous les acclamations des centaines de femmes qui ont pris part à la rencontre et devant le Prix Nobel de la Paix 1992, Rigoberta MENCHU, par ailleurs invitée d’honneur de la cérémonie, Macky Sall a témoigné que «les droits des femmes sont au service de l’épanouissement d’une nation toute entière. Ils révèlent l’état d’un pays et sa maturité démocratique et de sa modernisation. C’est dire que le respect des droits des femmes est essentiel dans la construction d’une société ouverte, équitable et juste, porteuse d’une prospérité durable et partagée».



Le chef de l’Etat a aussi demandé aux femmes de s’inspirer de Rigoberta MENCHU qui est une militante de la justice sociale, de la liberté et de la promotion des droits de la femme. A l’occasion de cette cérémonie, le chef de l’Etat a décerné des distinctions à 30 femmes qui se sont illustrées dans leurs domaines d’activités.











