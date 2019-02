VIDEO - Macky Sall à Bignona, « Jamais en Casamance, nous n'avions connu une telle stabilité économique, une paix aussi durable»

La caravane du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall sillonne depuis hier samedi, la zone sud pays. Ce dimanche dans l’après-midi, le prédisent sortant a tenu un grand meeting à Bignona où il a pris l’engagement désenclaver la Casamance qu’il veut faire le grenier du Sénégal. Dopé par une forte mobilisation, Macky Sall a fait savoir que, « le Sénégal réel, le Sénégal des profondeurs, le Sénégal des pulsions nous accueilli et adulé parce qu'il a adhéré à la politique mise en œuvre depuis 7 ans », saluant je tous les leaders de la coalition Benno bokk yaakaar et l’ensemble des chefs religieux du département de Bignona.



« Je viens de Sédhiou, ancienne métropole de la Casamance jamais nous n'avions connu une stabilité stable économique, une paix aussi durable un avenir aussi prometteur », a lancé Macky Sall. Devant la population du département de Bignona le candidat à sa propre succession a proposé une nouvelle Casamance bâtie et cristallisée autour de la paix qui sera réalisée sous nos yeux.



Toujours dans le registre des promesses, Macky Sall a engagé la construction d’une Casamance avec zéro bac, avec des routes et des ponts partout avec une navigation fluviale, maritime et un désenclavement aérien et «nous l'avons commencé » confit-il.



Ne arrêtant pas en si bon chemin, le candidat de la Coalition Bby indique : « Une Casamance avec le pont de Farafegné, la plateforme économique intégrée de Bignona avec ces unités de transformation regroupant des centaines de femmes travailleuses. Nous allons continuer avec la construction d'un institut d'enseignement supérieur et une Espace numérique ouvert (Eno) pour la formation des jeunes de Bignona. Nous allons rénover le state de Bignona, promouvoir et renforcer les financements de la Der ».



Selon toujours lui déjà 780 jeunes du département de Bignona ont reçu plus de 700 millions de la Der. Il entend également ériger le poste de santé de Bignona en hôpital. A en croire ses propos, Macky Sall affirme que après le pont de Farafegné ce sera la reprise de la Rn4 entre Senoba et Ziguinchor.



En conclusion Le président sortant annonce un meeting a Ziguinchor ce lundi 11 janvier 2019, dans l’après-midi, où selon lui, il va parler de paix, de nouvelles initiatives mais aussi de l'agriculture parce que cette région doit être le grenier du Sénégal.



Cheikh Makhfou Diop

