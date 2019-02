VIDEO - Macky Sall à Koungheul:« La force de l’opposition, c'est uniquement sur les réseaux sociaux »

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat de la majorité présidentielle n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur l’opposition. En meeting dans le Bambouk, ce jeudi, Macky Sall déclare que « la force de l’opposition, c’est uniquement sur les réseaux sociaux », en remerciant les responsables du département de Koungheul pour cette mobilisation exceptionnelle.



Très satisfait de l’accueil qui lui a été réservé, le Président sortant, entend compléter le budget pour finir le stade de Koungheul. « Je m’engage également à construire un nouveau lycée ici à Koungheul et un centre de formation professionnelle pour les métiers les plus dominants dans le département », lance le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Qui ajoute « qu’ici à Bambouk, dans le département de Koungheul, nous avons beaucoup de ressources agricoles, ressources forestières et des potentiels d'élevage. Donc ces trois domaines font parties du secteur primaire que nous allons renforcer. Dans le Plan Sénégal émergent phase 2, le chemin de fer Dakar-bamako sera relancé. Et ce programme va profiter au département de Koungheul qui est un carrefour ».



Après avoir listé les réalisations dans le département de Koungheul, le boss de l’APR a profité de cette brèche, pour dire à ses hommes que leur seul défi c’est l’unité. Parce que, dit-il, il n’y a pas d’opposition dans le pays. « La force de l’opposition c'est uniquement sur les réseaux sociaux », dit-il.



Selon lui, on n’attend pas que la campagne présidentielle pour se lever et à courir dans tous les sens. « C'est trop tard malheureusement. Donc ça peut être une leçon pour l’avenir. Mais ce n’est pas en occupant les routes avec sa caravane et se faire filmer devant deux ou trois maisons et une poignée de personnes, qu’on va remporter le scrutin. Il faut aller dans le Sénégal des profondeurs, rencontrer les populations à la base. »



Très taquin, hier, le chef de l’Etat a tourné en dérision Amath Suzanne Camara, pour dire que ce dernier est pire que le député Yaya Sow, parlant de conflictualité. MACKY Sall a fini son discours en soutenant que Koungheul est déjà acquise non sans dire qu'il veut au soir du 24, avoir au minimum 80 pour cent dans le département de Koungheul.













Cheikh Makhfou Diop (envoyé spécial)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos