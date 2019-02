VIDEO - Macky Sall engage la construction d’un stade régional et d'un lycée moderne à Kaffrine

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 08:52 | | 7 commentaire(s)|

Le président sortant, Macky Sall a pris l’engagement de construire un stade régional et un lycée moderne à Kaffrine où il tenait hier jeudi, un meeting de campagne au stade municipal pour l’élection présidentielle du 24 février prochain.



Dès l’entame de son discours, le patron de la Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) liste les réalisations qu’il a eu à faire dans cette région du Ndoucoumane. « Les travaux de construction de la route Kaffrine-Ndanga ont déjà démarrés, 37 km pour environ 18 milliards de francs. Sans compter la route Kaffrine- Nioro qui fera partie des priorités de mon deuxième mandat s’il plait à Dieu », a fait savoir le candidat à sa propre succession.



A en croire ses propos, le centre de ville de la capitale régionale sera modernisé, « non seulement vous aurez un campus universitaire mais aussi un espace numérique ouvert et un centre de formation professionnelle », a-t-il promis sous les applaudissements des militants venus massivement.



En ce qui concerne l’hydraulique, 41 forages ont été réalisés et selon lui, « on va continuer et d'ici 2024 que toutes les localités sénégalaises puissent avoir accès à l'eau potable, à électricité et à des pistes pour désenclaver les terroirs. La Der qui a démarre cette année, a apporté à Kaffrine une enveloppe importante. »



Selon Macky Sall, Kaffrine aura un stade régional, un lycée moderne et un complexe frigorifique. Tout cela dit-il, « fait partie de nos programmes et la finalisation du projet d'assainissement de Kaffrine, parce que les inondations ont pendant longtemps créé des problèmes dans la localité ».















Cheikh Makhfou Diop (envoyé spécial)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos