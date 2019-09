VIDEO - Macky Sall réagit aux retrouvailles avec Wade: "Il y a eu des contentieux, mais tout ça doit être dépassé" Le Président Macky Sall a confié à nos confrères de la Rts que le Khalife général des mourides a prié pour lui et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade. Le chef de l’Etat reconnaît qu’il y a eu des contentieux, certes, avec son prédécesseur, mais ils doivent être dépassés. Profitant des retrouvailles, le Président Sall a lancé un appel à Me Abdoulaye Wade, afin qu’ils discutent sur la situation et l’avenir du pays. A l’en croire, en discutant, ils pourront dépasser beaucoup de choses.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Septembre 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos