VIDEO - Macky Sall sur le tabassage des journalistes à Tamba : "C'est grave pour notre démocratie..." En campagne à Kaolack hier mardi, le président sortant Macky Sall a déploré les violences exercées contre les journalistes à Tambacounda, lors des affrontements entre les militants de sa coalition et les membres de la sécurité du Parti pour l'unité et le rassemblement (PUR). Il a également présenté ses condoléances aux familles des deux victimes, non sans assurer que toute la lumière sera faite pour situer les responsabilités.

