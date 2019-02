VIDEO - Macky Sall veut faire du désenclavement de Podor une priorité s'il obtient un second mandat Après Richard Toll, la délégation du président sortant Macky Sall a fait cap sur Podor. Le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar a été reçu avec une mobilisation exceptionnelle. En effet, le fondateur de l’Alliance Pour la République annonce une enveloppe de 135 milliards de francs Cfa pour la construction d’infrastructures de franchissement (Ponts et routes). Avant de saluer l'unité des leaders, notamment les ministres Abdoulaye Daouda Diallo et Mansour Elimane Kane, le directeur général de la société Dakar Dem Dikk Me Moussa Diop, Mountaga Sy, Cheikh Oumar Anne, Aissata Tall Sall, sa nouvelle alliée..., Macky Sall promet également la création d'un Espace numérique ouvert (Eno) et une université virtuelle à Podor pour le renforcement de la formation des jeunes. Dans le même ordre d'idées, le candidat à sa propre succession promet une fois réélu, de financer les jeunes et les femmes de cette localité à travers le Der et le Fonjip.



Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|



