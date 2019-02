VIDEO - Madické Niang à Louga: "Dama dèm Fatick todie ko, gneuw fi todie fi radiakh" Dopé par la forte mobilisation des populations lors de son meeting hier jeudi à Louga, Me Madické Niang a déclaré que la capitale du Ndiambour est déjà tombée dans l'escarcelle de sa coalition. "Demb dama dèm Gossas todie ko, dèm Fatick todie ko, gneuw fi todie fi radiakh", a t-il ironisé sous les ovations de ses militants et sympathisants. Ainsi, il a promis de prendre en charge toutes les préoccupations des Sénégalais de la diaspora, s'il est élu le 24 février prochain.



