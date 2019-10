VIDEO - Magal 2019: plus de 5 millions de talibés attendus L’édition 2019 du Grand Magal de Touba est bien partie pour battre des records d’affluence. Plus de 5 millions de talibés mourides sont attendus dans la cité religieuse, le jour du Magal. La révélation est du Président de la commission Culture et Communication du grand Magal, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Il a également affirmé que plus de 1500 journalistes venus des quatre coins du monde, ont été accrédités pour la couverture médiatique du grand Magal.

