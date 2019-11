VIDEO - Mamadou Samb, Délégué de quartier de Colobane: " Le PR Macky Sall vient de satisfaire une doléance vieille de 20 ans" Ouf de soulagement pour les populations de Colobane ! Une vieille doléance de plus de 20 ans vient d'être satisfaite avec la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées qui posaient un réel problème de santé publique. Très content, le délégué de quartier Mamadou Samb a vivement remercié le Chef de l'Etat Macky Sall et le DG de l'ONAS, Lassana Gagny Sakho, non sans inviter les populations à entretenir les ouvrages réalisés à leur grand bonheur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|



