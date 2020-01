VIDEO - Mamy Mbaye, ex-chanteuse du groupe Alif : «Je suis revenue en force»

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

Son nom ne vous dira certainement pas grand-chose. Creusez dans vos mémoires, c’était il y a quelques années. Elle était encore une belle jeune-femme et crevait l’écran, avant de décider subitement d’une pause dans sa carrière. Aujourd’hui, de l’eau a coulé sous les ponts, l’ex du groupe Alif est devenue une épouse et mère accomplie. Alors qu’elle envisage de renouer avec son ancien amour, la musique, nous l’avons dénichée et lui avons fait parler des raisons de son retrait et retour dans le show-biz, ses débuts, ses regrets, des propositions indécentes, son métier de coiffeuse, son projet d’album entre autres…