VIDEO - Manque d’eau et d’électricité, dénuement infrastructurel... : La misère des habitants ‘’Bey Deuk’’, à Diamniadio A quelques encablures de Dakar, dans la nouvelle ville de Diamniadio devant symboliser l’émergence au Sénégal, des centaines de familles vivent dans une misère totale. Au quartier ‘’Bey Deuk’’, où se sont rendus les reporters de Leral TV, les robinets ne coulent pas et l’électricité est un luxe. La cité poussiéreuse, sans route, est un haut lieu de la grande débrouille.

Jeudi 30 Avril 2020

Les habitants, venus pour la plupart du quartier populeux de Grand-Yoff, à Dakar, laissés en rade dans le recrutement des grandes entreprises installées dans la zone, souffrent encore plus en ces périodes difficiles de Covid-19 et de confinement.



Surtout que pas un grain de riz de l’aide alimentaire de l’Etat, dans le cadre de la Force Covid-19, n’est encore arrivé à ‘’Bey Deuk’’.



