VIDEO - Marichou en toute décontraction dans les rues de Genève (Suisse)

Mardi 27 Novembre 2018

Marichou est l’une des plus grandes stars actuelles du petit écran sénégalais. Actrice principale dans la série “Pod et Marichou”, elle profite de la notoriété qui est la sienne pour prendre les airs et découvrir d’autres cieux. Alors que le vent l’a menée à Genève, elle fait parler, avec la décence et le charme qu’on lui connaît, ses atouts de “femme fatale”.