VIDEO - Maroc : Une Sénégalaise tente de se suicider pour échapper au lynchage de policiers Des images troublantes circulent sur le net depuis quelques heures. L'auteure de la vidéo, soutient selon seneweb, que la dame dont on entend la voix sur l'enregistrement, est une Sénégalaise qui a tenté de se suicider pour échapper au lynchage de 15 policiers marocains. Elle ajoute que les Sénégalais résidant au Maroc sont souvent victimes de faits similaires et appelle les autorités sénégalaises à réagir face à une telle situation.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|



