VIDEO - Maroc vs Sénégal: ce qu'il faut retenir des derniers règlages Les Lions du Sénégal ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant le match amical face au Maroc prévu, ce vendredi, à Rabat à 19h (18h heure de Dakar). Le staff technique a mis l'accent sur les derniers réglages suite aux forfaits de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly, de Clément Diop et d'Edouard Mendy.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Octobre 2020 à 07:22 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos