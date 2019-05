VIDEO - Massaer Cissé, Dg Lekela :"Avec ce parc éolien de Taïba Ndiaye, la Senelec va bénéficier de 50 MW de courant"

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

La première phase des travaux construction du parc éolien de Taiba Ndiaye sera réceptionnée au mois de décembre prochain, a annoncé Massaer Cissé, Dg de Lekela. "On mise beaucoup sur la formation des jeunes au niveau local. Sur le plan social, nous avons construit aussi deux marchés au niveau de Taiba Ndiaye. Car on veut accompagner le développement économique. Au niveau du lycée, on est en train de construire une salle informatique", a révélé M. Cissé