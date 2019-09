VIDEO - Massalikoul Jinane: Macky fait un pas vers Wade…

Macky Sall et Abdoulaye Wade se sont-ils réconciliés ? Il est très tôt pour répondre par l’affirmative. Ce qui est sûr cependant c’est que les deux hommes se sont rapprochés comme il ne l’ont plus été depuis le 2 avril 2012, jour de la passation de pouvoir au palais de la République.



Après le message de réconciliation lancé par le Khalife général des mourides suivi de Pape Malick Sy, le Président Macky Sall s’est levé puis s’est dirigé d’un pas vers son prédécesseur Abdoulaye Wade, assis sur une chaise. Il est resté debout pendant quelques minutes mais il n’est pas allé plus loin…pour lui serrer la main.



