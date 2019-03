VIDEO - Me Dior Diagne : "Le 08 mars est spécial pour moi, car, mon fils Amadou est né ce jour" Leral.net a tenu à honorer les femmes de valeur pour ce 08 mars 2019, la journée internationale des femmes. Et Me Dior Diagne, la plus belle des avocates sénégalaises et l’une des meilleurs experts en droit international de sa génération, fait partie de ces femmes sénégalaises de valeur. Me Dior Diagne explique ici pourquoi la date du 08 mars est spéciale pour elle.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos