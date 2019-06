Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Me Dior Diagne souffle ses bougies Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 16:04 | | 2 commentaire(s)| Dakarposte souhaite joyeux anniversaire à cette célèbre avocate. Il nous revient, en effet, de ses proches que Me Dior Diagne souffle ses bougies ce jour. Et, comme a t'on coutume de dire: anniversaire rime souvent avec célébration. Les images qui nous viennent à l’esprit sont celles de bougies, de gâteaux et de surprises. Inutile d'être devin pour subodorer que cette influente, réseautée mais très serviable dame recevra N gâteaux, et un nombre inestimable de cadeaux d'anniversaire.



Pour ceux qui ne le savent pas, maître Dior Diagne est la fille de feu Cheikh Ousmane Diagne, ancien chef supérieur de la communauté khadre du Sénégal. Cet homme d’une haute dimension humaine et spirituelle, était une personnalité très influente, incontournable même pour tous ceux qui étaient en quête de notoriété politique.



Aujourd’hui que Cheikh Ousmane, le regretté régulateur social , soit dit en passant très grand ami de feu le président Senghor, n’est plus, sa fille, avocate de son état, a pris le relais mais en allant plus loin puisqu’elle a surpris plus d'un au seuil de la dernière Présidentielle, en se lançant en politique (nldr: elle soutenait son amie, Mme la Première Dame Marième Faye Sall).



Cette femme est très introduite dans beaucoup de milieux, chez les sportifs, les mannequins, les avocats et même les hommes politiques.













Mamadou Ndiaye



