VIDEO - Mèches brésiliennes: Les conseils de «Mage» de la série Golden «Ay solène xamon...» Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 13:08 C'est la mi-journée dans un quartier de la capitale Dakar. Amélie Mbaye alias «Mage» reçoit igfm.sn dans un appartement chic. Elle respire comme d'habitude raffinement et douceur. Elle est vêtue d'une robe wax et respire la joie. Accrochés aux murs, un tableau et un masque édifient sur le goût artistique de la maîtresse des lieux… Amélie Mbaye alias «Mage» est une dame d'une forte personnalité qui crève l'écran par son rôle d'actrice dans la série Golden.





Après avoir effectué ses débuts sur le petit écran en 1987 comme téléspeakerine à l’Office de Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (ORTS, publique), Amélie Mbaye s’est rendue aux Etats-Unis où elle a participé à des films documentaires et à des longs métrages. Cette dame à la noirceur d’ébène est récemment rentrée au bercail pour se mettre dans la peau de Madjiguène Gaye alias « Mage », elle est d’ailleurs l’un des principaux personnages de la série «Golden» qui cartonne…sur la TFM



«Golden» narre les péripéties d’une entreprise d’exploitation minière implantée au Sénégal. «La société appartient à une famille sénégalaise qui la dirige sans aucune influence de l’extérieur. Elle a été créée par mon mari Alioune Badara Gaye et moi. Mon conjoint en était le président et quand il est parti à la retraite, notre fils Djamil Gaye a pris le relais», explique Amélie Mbaye.



Plan serré «Mage» Action !



