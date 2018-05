Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO – Meghan et Harry, la vérité sur leur rencontre : ils ont fait connais­san­ce… sur les réseaux sociaux ! Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mai 2018 à 15:43 | | 1 commentaire(s)|

Meghan Markle et le prince Harry se marie­ront le 19 mai prochain en la sublime chapelle du château de Wind­sor. Leur histoire, qui a débuté il y a près de deux ans, a commencé sur les réseaux sociaux selon une infor­ma­tion révé­lée par Ingrid Seward dans le maga­zine Zone Inter­dite diffusé sur M6 ce dimanche 13 mai.

Meghan Markle et le prince Harry se diront « oui » le 19 mai prochain en la chapelle Saint-George du château de Wind­sor. Une jolie romance qui a débuté en juin 2016. Selon certaines rumeurs, c'est le plus jeune fils de Lady Di qui serait tombé amou­reux de la jeune améri­caine en premier, en regar­dant la série Suits dans laquelle elle inter­pré­tait une sublime avocate prénom­mée Rachel Zane. Le prince Harry aurait alors missionné un ami en commun d'orga­ni­ser une soirée privée afin qu'il fasse la rencontre de l'actrice.



Inter­viewée par nos confrères d'M6 à l'occa­sion du maga­zine Zone Inter­dite diffusé ce dimanche 13 mai et consa­cré aux secrets du prochain mariage prin­cier, Ingrid Seward, la chro­niqueuse de la famille royale a livré quelques détails crous­tillants concer­nant leur première prise de contact.« Leur rencontre ne doit rien au hasard. Un ami d'Harry lui a montré une photo de Meghan sur insta­gram, et il a dit 'Wahou, elle est sexy' et là son copain lui a demandé si il voulait la rencon­trer, 'Bien sur !', et il lui a dit 'il se trouve qu'elle est actuel­le­ment en Angle­terre, je peux t'arran­ger le coup' confie Ingrid Seward avant de révé­ler un petit détail, qui a toute son impor­tance. »Et ce qu'il s'est passé c'est qu'Harry a envoyé un petit message à Meghan sur insta­gram, et qu'elle y a répondu" a dévoilé à M6 la chro­niqueuse de la famille royale d'Angle­terre. Une rencontre moderne, très 2.0 qui fait déci­dé­ment souf­fler un vent nouveau sur la monar­chie britan­nique.



