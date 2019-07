VIDEO - Modernisation de la mosquée omarienne: Me Wade s'engage à participer aux travaux L'ancien chef de l'Etat s'est engagé à aider à finir les travaux de modernisation de la mosquée omarienne. Me Abdoulaye Wade l'a déclaré lors d'une visite de courtoisie à la famille Tall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019



