VIDEO - Moustapha Carter Diop retourne sa veste:"Je n'ai aucun lien de parenté avec Aïssata Tall Sall" Critiquée et insultée pour avoir transhumé, l’avocate et leader du mouvement « Oser l’avenir », Me Aissata Tall Sall avait décidé de laver l’affront contre ses détracteurs. Mais son détracteur Moustapha Carter Diop, précisant n’avoir aucun lien de parenté avec elle, retourne sa veste et présente ses plus plates excuses.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos