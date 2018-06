VIDEO - Ndiolé Tall et Salla Bigué se bagarrent au Grand Théâtre, la Police intervient Ndiolé effectue son entrée en scène dans la cour des grands. Et telle une guerre des singles, « Wuyuma » cartonne au même titre que « You and me » de Adiouza. Mais quand les regards se braquent sur « snapchat», les passions se déchaînent encore du côté des férus de Mbalakh traditionnel. Un triptyque amoureux qui en dit long sur trois opus affectueux qui avoisinent le cri de cœur d’origine et l’onde de choc thérapeutique du côté des mélomanes.



