VIDEO - Ngoné Ndour donne des éclaircissements sur ce qui pose problème aux artistes

Jeudi 20 Juin 2019

(Dakar) Depuis quelques temps, on constate sur la toile de multiples attaques faites à la structure en charge de la protection des droits d’auteur et voisins. Certains artistes déplorent l’organisation et les redevances. A cet effet, ils ont créé un mouvement pour vilipender l’administration de cette structure. La Pca de la Sodav apporte des éclaircissements sur ce problème.