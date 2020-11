VIDEO/"Notre partenariat avec Léral Tv est fructueux et la demande est forte à Thiés"... Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 06:10 | | 0 commentaire(s)| "Nous avons une organisation très simple, c'est-à-dire redistribuer via le câble aérien et on peut disposer des images en analogique et en numérique maintenant. Mention spéciale à Leral qui a cru en nous. C'est un partenariat sincère et sérieux et il faut que les gens sachent que Leral est géré par de jeunes sénégalais qui ont une vision. Ils ont su aussi que le câblage est suivi de partout. La Chaîne de Leral qui est 100% informations est appréciée et suivie des populations. D'ailleurs le retour est fort car les thiessois apprécient sa belle percée, malgré une naissance récente", a apprécié le Président du Gie Safinatoul Aman.



Accueil Envoyer à un ami Partager