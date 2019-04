VIDEO - OMAR C'EST FOOT – MESSI vs CR7 Qui de Messi ou de Ronaldo est le meilleur joueur ? Débat présenté par Thibaut Le Rol et Omar Da Fonseca dans l'émission hebdomadaire du jeudi soir "OMAR C'EST FOOT".

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 18:47 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos