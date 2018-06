Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - On a retrouvé une vidéo de l’homme le plus grand qui a vécu sur notre planète Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juin 2018 à 16:01 | | 0 commentaire(s)| Robert Pershing Wadlow est officiellement l’homme le plus grand de toute l’histoire de l’humanité. À l’âge de huit ans, il dépassait déjà son père avec ses 1,87 mètre et pesait déjà 90 kg. Bien que les photos de Wadlow aient déjà circulé sur internet depuis de nombreuses années, on a récemment retrouvé une vidéo surprenante du géant de son vivant.





Avec 3,9 kg à la naissance, personne n’aurait pensé que Robert Wadlow serait un jour l’homme le plus grand de l’histoire. Ses parents ont fait en sorte qu’il vive une vie aussi normale que possible. Cependant, avec une taille pareille, impossible de passer inaperçu auprès des jeunes de son âge. À sa mort, les habitants de la ville d’Alton, le définissant sympathique, ont construit une statue grandeur nature de lui à son hommage.

Une croissance hors norme Robert Pershing Wadlow est né aux États-Unis le 22 février 1918, parfaitement normal et en très bonne santé. Seulement, un an après sa naissance, il mesurait déjà 109 centimètres et pesait 20 kilogrammes. Selon ses rapports d’analyse, cette croissance hors-norme était due à une glande pituitaire hyperactive.

À 13 ans, il est devenu le scout le plus grand du monde du haut de ses 2,10 mètres. Bientôt, son entourage le surnomma « le gentil géant » et quelques années plus tard, il a battu le record de l’homme le plus grand du monde en atteignant 2,53 mètres à l’âge de dix-huit ans.

Une bien triste fin Comme tout le monde, Robert Wadlow avait ses propres passions. Il aimait jouer de la guitare et prendre des photos. Malheureusement, ses mains sont devenues trop larges pour continuer à pratiquer ces activités. Sa taille lui causait notamment de nombreux désagréments dont des douleurs au niveau des jambes et du pied.

En 1940, un corset défectueux frotta contre la cheville du géant et forma ainsi une ampoule qui s’est gravement infectée. Le 15 juillet 1940, il rendit son dernier souffle à l’âge de vingt-deux ans. Ce jour-là, il était triste de ne pas pouvoir assister au cinquantième anniversaire de mariage de ses grands-parents.

Dix-huit jours avant son décès, les médecins ont mesuré Robert Wadlow. Il faisait exactement 2,72 mètres.















Fredzone





Accueil Envoyer à un ami Partager